70 тысяч за ночь с Гагариной и Агутиным: сколько стоит встретить Новый год со звездой

Выступления в Новый год – золотая жила для артистов. Известно, что за одну ночь певцы могут получить баснословные гонорары. Причем отрабатывать им нужно не концерт, а всего несколько песен. Но в этом году условия изменились. Теперь заказчики не желают платить звездам тройные гонорары и наценки если и есть, то только 31 декабря и 1 января. Поэтому певцы хватаются за любую возможность заработать. Рассказываем, кому из звезд повезло в этом году, а кто остался «без подарка».

Новогоднюю ночь со звездами можно будет встретить и в отелях, и в ресторанах, и на концертных площадках. Сценарий праздника практически везде един: ужин, шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсы и развлечения для детей, а также выступление звезд. Отличаются только масштабы. Например, самое крупное торжество намечено в «Крокус Сити Холле». Там для гостей приготовлена программа «Жаркий Новый год», в которой примут участие Леонид Агутин, Zivert, Григорий Лепс и другие артисты. Провести ночь со звездами стоит 70 тысяч рублей. За эту же сумму можно будет посмотреть еще и на певицу Полину Гагарину. Она выступит в ресторане «Турандот».

Если вы отправились в Новый год покататься на лыжах в Сочи, то там вас будет ждать Сосо Павлиашвили в отеле курорта «Риксос» всего за каких-то 65 тысяч рублей. Но а если денег нет совсем, то на главной площади Красной Поляны совершенно бесплатно будет выступать группа «БандЭрос».

На другой курорт нашей страны в Крым на заработки в Новый год отправятся певица ГлюкоZа и группа «Burito». Они будут развлекать гостей в санаторном комплексе «Mriya Resort» в ночь с 31 декабря на 1 января. Путевка на двоих на одни сутки, чтобы застать концерт, стоит от 114 тысяч рублей.

Также известно, какие артисты полетят выступать в новогодние праздники для туристов в Дубае. Концертные номера для состоятельных граждан подготовят Павел Воля, Александр Ревва, группа «Иванушки International» и другие. Билет на шоу-программу можно приобрести за 130 тысяч рублей.

В целом, по оценкам организаторов новогодних концертов, артисты за январские праздники смогут заработать по несколько миллионов рублей за одно выступление. Самыми востребованными у заказчиков являются Леонид Агутин, Полина Гагарина, Анна Асти, Григорий Лепс, Баста, Николай Басков, Сергей Жуков, Jony. Им готовы заплатить от 3 до 5 миллионов рублей. Чуть меньше заработают «Иванушки International», Сосо Павлиашвили, Любовь Успенская, МакSим, Zivert, Клава Кока – их ночь стоит 1,5 миллионов рублей.

Напомним, что на днях стало известно, сколько стоит час с актрисой Елизаветой Арзамасовой. Артистка заключила контракт с одной из школ и теперь может стать чьим-то персональным учителем за определенную сумму.