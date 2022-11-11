Сбежавшая в Израиль Алла Пугачева обратилась к россиянам

Алла Пугачева окончательно уехала из страны после объявления о частичной мобилизации. Выставив замок на продажу и забрав документы детей из школы, артистка полетела к мужу Максиму Галкину * (Признан иноагентом на территории РФ). Долгое время Примадонна не выходила на связь, но все-таки решила прервать молчание и обратиться к россиянам.

Пугачева опубликовала пост в социальной сети, в котором сообщила, как счастлива жить заграницей. На днях она посетила концерт ZIVERT в Тель-Авиве, о чем и поспешила рассказать подписчикам.

«Красивая, талантливая и умная певица ZIVERT. Как всегда, покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженными зрителями зал в Тель-Авиве. БРАВО!» — написала счастливая Алла Борисовна.

Преданные поклонники порадовались, что у их кумира все хорошо, но некоторые пользователи в сети стали негативно высказываться под ее постом. В основном хейтеры писали, что Пугачева предала родину или что ей пора сидеть на пенсии.

К слову, в России Алла Борисовна стала стремительно терять своих слушателей и авторитет. На днях песни Примадонны запретили использовать для концертных номеров, а треки сняли с эфиров известных радиостанций.

Напомним, что недавно стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин * сделали своим детям Гарри и Лизе израильские паспорта. А сейчас готовится постоянное гражданство для самой Примадонны. Сделать это не трудно, так как комик по матери еврей.

Впрочем, артист Никита Джигурда уверен, что шоумен и певица скоро вернутся назад. По его словам, они уехали, не разобравшись в ситуации, но со временем одумаются.