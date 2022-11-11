Еще «переобуются»: Никита Джигурда пророчит скорое возвращение Аллы Пугачевой и Максима Галкина*

Максим Галкин (Признан иностранным агентом на территории РФ) уехал из России после начала СВО. Вслед за ним страну покинула и ее жена Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой. С тех пор все внимание общественности прикреплено к их семье. За последние месяцы СМИ публиковали информацию о продаже знаменитого замка Примадонны и комика, их цитаты о «холопах и рабах», израильские паспорта, размеры пособий и многое другое. В стороне от обсуждений поступков звездной пары не остаются и их коллеги.

Никита Джигурда давно знаком с Пугачевой и Галкиным*, поэтому уверен, что они не навсегда покинули страну. По словам артиста, не стоит делать поспешных выводов, нужно подождать, что будет дальше происходить в стране.

Эпатажный певец заявил, что Алла Пугачева и Максим Галкин еще «переобуются» в Европе, когда поймут, что в России власть совсем другая. «Макс Галкин* и Алла Борисовна прекрасно отдают себе отчет, что российская власть, в отличие от сегодняшней украинской, не пользуется методикой, когда просто отбирают дома, блокируют счета и объявляют врагами народа», - сказал Никита Джигурда.

Также артист считает, что Галкин* просто не разобрался во всей ситуации и сделал неправильный выбор. Джигурда припомнил, когда комик распространял фейковую информацию в Сети. Он предположил, что скоро шоумен и его супруга увидят всю правду. По мнению певца, Западу не жить без энергоресурсов России, поэтому он будет всячески пытаться заключить мир. И вот тогда Максим Галкин и Алла Пугачева изменят свое решение и вернутся.

«И тогда многие уехавшие начнут просить прощения. И когда это случится, я призываю к милосердию», - поделился Никита Джигурда.

Напомним, что на днях стало известно, что артисту предлагали стать президентом Украины. Он сначала не отказывался от предложения, но затем после событий на Майдане решил все же дать отрицательный ответ.

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ