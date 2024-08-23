«Сбежали»: Костенко и Тарасов уехали из России после новости о долгах

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов уехали из России после новости о долгах. Супруги сообщили про отъезд из страны в соцсетях.

В конце августа налоговая заблокировала счета Костенко из-за долга, превышающего миллион рублей. Модель заявила, что платит налоги исправно. На данный момент в деле разбираются юристы. Примечательно, что после сообщений о проблемах с ФНС Анастасия вместе с мужем «сбежали» из страны на Кипр, не взяв с собой детей. По словам Костенко, они отправились в путешествие всего на 3 дня, чтобы уладить рабочие моменты.

Супруги обосновались в Пафосе и выбрали отель с небольшими номерами, но собственным бассейном.

«Сбежали. Море показалось мне холодным, хотя тут жарко», — высказалась модель.

Ранее психолог Владислав Чубаров заявил, что Дмитрий Тарасов тратит много на жену из-за комплексов. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Филипп Киркоров записался в спортзал и занимается там по 5 часов в день.