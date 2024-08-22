«Хочет привлечь внимание своей щедростью»: психолог о браке Тарасова и Костенко

Дмитрий Тарасов считает себя щедрым мужчиной. Футболист заявил, что тратит в месяц на жену Анастасию Костенко 500 тысяч рублей. Психолог Владислав Чубаров указал, что обычно мужчина не задумывается о сумме денег, потраченных на возлюбленную. Эксперт считает, что у футболиста могут быть скрытые комплексы, возникшие в браке с Ольгой Бузовой. Чубаров поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Дмитрий Тарасов хочет привлечь внимание своей щедростью и демонстрацией успеха и богатства. Это может свидетельствовать о стремлении к признанию и желании быть в центре внимания. Возможно, у него есть потребность в подтверждении своего статуса, и он реализует её через показное проявление своей щедрости. Но если включается «счетчик» и возникает вопрос о том, что много, а что мало, это может указывать на проблемы с жадностью или самооценкой. Можно предположить, что в его прошлом, в отношениях с Ольгой Бузовой, мог развиться комплекс из-за того, что она зарабатывала больше. Учитывая разницу в их популярности, возможно, он чувствовал себя некомфортно в этой ситуации. Теперь, когда его доход позволяет щедро одаривать свою супругу, он, вероятно, чувствует себя полноценным мужчиной, способным обеспечить семью. Это ощущение собственной значимости могло укрепиться благодаря тому, что он больше не переживает о сравнении доходов с женщиной. Тем не менее, это всего лишь гипотеза и взгляд со стороны. Я не могу утверждать это наверняка, поскольку не имею личного опыта работы с Тарасовым и Бузовой», — высказался психолог.