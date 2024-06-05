Сати Казанова подаст иск за клевету после скандала с отменой шоу из-за траура. Об этом сообщает Kp.ru.

5 июня 2024 года в Сети появилась новость о том, что певица требует 614 тысяч рублей за отмену концерта в день траура по жертвам теракта в «Крокусе». Сати заявила, что подобные слухи порочат ее имя. По словам знаменитости, у нее не были запланированы выступления в день траура: она лично отменила все мероприятия, «потому что иначе было нельзя».

«Мы планировали мероприятие в формате фестиваля, приуроченного к моему онлайн-сообществу. А после трагедии 22 марта я лично отменила все свои выступления. По условиям договора, организаторы мероприятия обязаны были вернуть деньги, которые мы заплатили за аренду помещения. Но они не согласились», — высказалась Казанова.

Сати отметила, что обратилась в суд, чтобы вернуть деньги и защитить свое имя. Казанова заявила, что «необоснованные обвинения» расстроили ее «до глубины души».

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