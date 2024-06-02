«Я вырасту и останусь некрасивой»: певица Казанова призналась, что мать боялась за ее красоту

Бывшая участница «Фабрики» Сати Казанова рассказала об отношения с матерью. Оказалось, что женщина не верила в красоту своей дочери.

Слова Казановой передает mk.ru. Так, артистка заявила, что мать переживала из-за ее рта. У Сати в детстве были огромные и непропорциональные зубы, а также большая щель между верхними.

«Мама причитала, что все будет плохо: я вырасту и останусь некрасивой. К счастью, ничего в моей улыбке специально менять не стали, обошлось без вмешательств», — рассказала бывшая участница «Фабрики».

Сейчас, по словам Казановой, у нее естественная улыбка. Ситуация с зубами со временем выправилась сама.

Ранее Казанова рассказала о своем уходе из группы «Фабрика». Артистка заявила в беседе с журналистами, что испытала творческий кризис в музыкальном коллективе.