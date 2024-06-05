«Достаточно страшно»: Анну Плетневу преследуют несчастья после съемок в гробу

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала о несчастьях, которые ее преследуют. Певица чуть не умерла после череды роковых случайностей. Подробности сообщает Пятый канал.

Недавно Плетнева рассказала о том, как чуть не погибла во время концерта. Ей в горло попало конфетти. Ее экстренно доставили в больницу, где пришлось вытаскивать конфетти из горла.

«Это было, честно говоря, достаточно страшно, потому что это все наживую происходит. Замораживают тебе все и специальным эндоскопом это вытаскивают. Но врачи сказали, что очень повезло, что минута еще, и все», — поделилась Анна.

Певица признается, что это не первая такая опасная ситуация в ее жизни. Три года назад артистка репетировала на сцене и получила сотрясение мозга, а также травму шеи во время падения. А до этого у нее была пневмония, от которой звезда тоже могла умереть.

Фанаты считают, что Плетнева сама могла притянуть к себе беду, когда в 2017 году снялась в клипе в гробу. Для видео на песню «Немного рекламы» она сыграла собственные похороны.

А два года назад несчастье случилось с мужем артистки. Бизнесмен Кирилл Сыров был за рулем мотоцикла и врезался в автомобиль. Тогда он потерял много крови и попал в больницу с переломами. Оказалось, что этот мотоцикл подарила сама Анна. Но после случившегося семья избавилась от транспортного средства.