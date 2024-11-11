Саша Зверева не справилась с испытанием и покинула шоу «Звезды в джунглях»
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Певица Саша Зверева не справилась с испытанием и покинула шоу «Звезды в джунглях». Об этом стало известно в новом выпуске передачи.
В крайнем выпуске шоу Саша Зверева и Бьянка стали номинантами на вылет. По заданию, певицам нужно было удерживать равновесие на брусьях, и победу одержала Бьянка. Саша не смогла удержаться, расчувствовавшись, после слов о детях. Зверева переживает, что находится далеко от наследников, и считает себя плохой мамой. Во время прохождения испытания Саша призналась, что хочет домой.
Отмети, коллектив отдал 8 голосов против Бьянки и 2 — против Саши.
Ранее 43-летняя певица Саша Зверева назвала шоу «Звезды в джунглях» кошмаром. Подробности читайте в этой новости.
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