43-летняя певица Саша Зверева назвала шоу «Звезды в джунглях» кошмаром. Об этом сообщает StarHit.

Саша Зверева уже несколько лет проживает в США. Минувшим летом она впервые за 3 года прилетела в Москву, чтобы обсудить свое участие в шоу с телеканалом. По словам певицы, ей было трудно решиться на съемки в проекте, при этом она поняла, что лучше сделать, «чем не сделать и жалеть».

Артистка призналась, что ей было тяжело на шоу: она тосковала по семье и пребывала в ужасе от испытаний с насекомыми.

«С самого первого дня я внутренне рыдала и ругала себя за то, что бросила семью, вкусную жизнь и поехала в этот кошмар. Самым непростым было ежедневное ожидание какого-нибудь ужасного испытания с насекомыми, из-за которого моя здравая установка «не есть дрянь» была бы воспринята командой как слабость», — высказалась знаменитость.

По словам Саши, у нее была особая тактика. Певица «изучила» каждого участника и старалась делать все, чтобы не попасть в конфликт.

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