Саша Савельева вернулась из Израиля в РФ, чтобы избавиться «от застойных явлений». Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог певицы.

Артистка вместе с семьей уже несколько лет проживает в Израиле. Однако в своей соцсети Савельева внезапно рассказала о возвращении в Россию. Как выяснилось, певица прилетела в Москву не просто так.

Саша поделилась видео, на котором она предстала в длинной юбке и свободной толстовке. В ролике певица сообщила, что приехала в РФ ради курса по коррекции фигуры. Особая процедура помогает «справиться с застойными явлениями, улучшает тургор кожи, дает хороший лимфодренаж».

Также, вернувшись в Москву, Саша провела фотосессию в центре столицы.

К слову, знаменитость не уточнила, на какой срок она прилетела в РФ.

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