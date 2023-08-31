Mash: на уехавшую из РФ Аллу Пугачеву подали в суд из-за долга в 15 тысяч рублей

На уехавшую из РФ Аллу Пугачеву подали в суд из-за долга в 15 тысяч рублей за оплату газа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, певица не доплатила газовой компании Москвы 15 536 рублей за май и июнь. Как выяснилось, на исполнительницу хита «Арлекино» оформлен участок в 1,2 тысячи квадратов в Первомайском.

Известно, что в ближайшее время суд приступит к рассмотрению дела.

На данный момент ни Пугачева, ни ее официальные представители никак не комментировали сообщения прессы.

Ранее директор Аллы Пугачевой рассказала о возвращении 74-летней певицы в Россию. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что уехавшая из РФ Алла Пугачева готовит к выпуску новые песни.