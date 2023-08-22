«Позвоночник может давать сбои»: Саша Савельева изнывает от боли после родов

Саша Савельева обратилась к остеопату из-за проблем со здоровьем после родов. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог певицы.

По словам знаменитости, материнство стало для нее сложным испытанием. Саша призналась: после родов она регулярно страдает от болей в спине и шее. Вот почему ей пришлось обратиться за помощью к остеопату. Проведя тщательный осмотр, специалист выявил у артистки зажимы, вызывающие неприятные ощущения.

Савельева рассказала: после родов у нее «не все встало на место». По мнению певицы, челюсть — «самая важная» составляющая здоровья. Если с ней «что-то не так, то и позвоночник может давать сбои».

Саша сообщила, что остеопат проводит с ней «глубинную» работу. На данный момент он пытается расслабить все зажатые места в черепе.

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