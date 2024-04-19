Саша Савельева публично поздравила мужа Кирилла Сафонова с годовщиной свадьбы

Саша Савельева публично поздравила мужа Кирилла Сафонова с агатовой свадьбой. Певица опубликовала трогательный ролик в соцсети.

В апреле 2024 года Саша и Кирилл отметили 14-летие со дня свадьбы. В честь этого события артистка повторила тренд в соцсети. Она показала детские фото свои и мужа, а затем кадры из взрослой жизни.

«14 лет — это какая свадьба? С годовщиной нас», — высказалась артистка.