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Опубликовано 19 апреля 2024, 10:15
1 мин.

Саша Савельева публично поздравила мужа Кирилла Сафонова с годовщиной свадьбы

Саша Савельева публично поздравила мужа Кирилла Сафонова с годовщиной свадьбы

© Starface.ru

Саша Савельева публично поздравила мужа Кирилла Сафонова с агатовой свадьбой. Певица опубликовала трогательный ролик в соцсети.

В апреле 2024 года Саша и Кирилл отметили 14-летие со дня свадьбы. В честь этого события артистка повторила тренд в соцсети. Она показала детские фото свои и мужа, а затем кадры из взрослой жизни.

«14 лет — это какая свадьба? С годовщиной нас», — высказалась артистка.

Саша Савельева публично поздравила мужа Кирилла Сафонова с годовщиной свадьбы

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее пользователи Сети раскритиковали Кирилла за постаревший вид и поседевшие виски. Актер отреагировал на хейт в свой адрес, написав пост. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что семья Юлии Савичевой находится в затопленном Кургане. Певица назвала наводнение страшным явлением и выразила поддержку пострадавшим. По словам Юлии, родители ей докладывают о последних новостях.

Источник: Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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