«Что-то страшное происходит»: семья Савичевой находится в затопленном Кургане

Певица Юлия Савичева заявила, что ее родители находятся в затопленном Кургане. Артистка отреагировала на наводнение в Telegram-канале.

Юлия выразила поддержку тем, кто пострадал от наводнения и вынужден выселяться из своих домов. Певица назвала ситуацию в Кургане страшным явлением.

«Знаю, что в Кургане и области сейчас наводнение, которого не было лет 20. Что-то страшное происходит. Хочу поддержать всех, кто вынужден выселяться из домов. Надеюсь, что никто не пострадает, и желаю вам этого», — высказалась знаменитость.

Савичева добавила, что в затопленном Кургане находятся ее родители. По словам певицы, семья сообщает ей обо всех новостях.

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