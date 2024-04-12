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Опубликовано 12 апреля 2024, 20:55
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«Виски не поседели только у идиотов»: Кирилл Сафонов отреагировал на слова поклонников об изменившейся внешности

50-летний актер Кирилл Сафонов ответил на слова поклонников о поседевших висках.
«Виски не поседели только у идиотов»: Кирилл Сафонов отреагировал на слова поклонников об изменившейся внешности

© Tarakanov Vadim/East News

50-летний актер Кирилл Сафонов отреагировал на комментарии в соцсетях о поседевших висках. Соответствующий пост он сделал на своей странице.

«Мне тут заметили, что виски слегка поседели… Замечу в ответ, что в последнее время виски не поседели только у юношей, мерзавцев и идиотов», - написал актер.

Пользователи Сети прокомментировали его слова. «Красиво ответил», «Очень верно сказано», «Браво», - писали Сафонову. Некоторые указывали, что не заметили изменений во внешнем виде артиста.

Накануне Сафонов опубликовал видео, в котором поблагодарил жителей Нетании за «невероятный прием» и пригласил на очередное выступление. Публика была удивлена изменившимся видом артиста – в Сети писали, что актер поседел и постарел.

В комментариях связывали изменения во внешности с переездом Сафонова в Израиль. Подписчики отмечали: «Тяжела жизнь в Израиле», «Вас не узнать», «Сильно сдал».

Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Кирилл Сафонов
актер
внешность