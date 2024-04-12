«Виски не поседели только у идиотов»: Кирилл Сафонов отреагировал на слова поклонников об изменившейся внешности

50-летний актер Кирилл Сафонов отреагировал на комментарии в соцсетях о поседевших висках. Соответствующий пост он сделал на своей странице.

«Мне тут заметили, что виски слегка поседели… Замечу в ответ, что в последнее время виски не поседели только у юношей, мерзавцев и идиотов», - написал актер.

Пользователи Сети прокомментировали его слова. «Красиво ответил», «Очень верно сказано», «Браво», - писали Сафонову. Некоторые указывали, что не заметили изменений во внешнем виде артиста.

Накануне Сафонов опубликовал видео, в котором поблагодарил жителей Нетании за «невероятный прием» и пригласил на очередное выступление. Публика была удивлена изменившимся видом артиста – в Сети писали, что актер поседел и постарел.

В комментариях связывали изменения во внешности с переездом Сафонова в Израиль. Подписчики отмечали: «Тяжела жизнь в Израиле», «Вас не узнать», «Сильно сдал».