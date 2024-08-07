Саша Савельева пришла на могилу умершего от тяжелой болезни племянника Сафонова

Саша Савельева пришла на могилу умершего от тяжелой болезни племянника Кирилла Сафонова. Певица опубликовала кадры с кладбища в соцсети.

В августе 2023 года ушел из жизни тяжелобольной племянник Кирилла. Никита страдал от болезни Дюшенна, из-за которой у него прогрессировала мышечная дистрофия и развивались психические нарушения. В годовщину смерти Савельева посетила могилу Никиты.

«06.08.23. Уже год, как тебя нет с нами», — написала Саша.

Известно, что племянник актера успел обзавестись семьей: жена родила ему дочерей. В последние дни жизни у него функционировали один палец и частично кисть правой руки.

Ранее уехавший из РФ Кирилл Сафонов рассказал, что испытывает два чувства патриотизма. Подробности читайте в этой новости.

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