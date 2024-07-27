«Где-то там, далеко в Сибири»: Кирилл Сафонов рассказал о двух чувствах патриотизма

Переехавший из России актер Кирилл Сафонов рассказал о жизни в Израиле и признался, что испытывает два чувства патриотизма: врожденное и приобретенное.

«В Москве, когда у меня в интервью спрашивали по поводу чувства патриотизма, я всегда говорил, что у меня есть два чувства патриотизма. Одно врожденное – оно находится где-то там далеко в Сибири, где я родился. И приобретенное», - приводит Telegram-канал «Хуже и не скажешь» слова актера.

Сафонов пояснил, что Израиль очень многое сделал для его семьи с 1991 года. В частности, он вспомнил историю, когда его 12-летняя дочь сломала ногу, и учитель в школе приняла решение проводить уроки на первом этаже, чтобы девочка смогла продолжать учебу.

Ранее актер Кирилл Сафонов впервые рассказал о болезни, из-за которой пропустил собственный день рождения. Муж певиц Саши Савельевой в особенный день пролежал в постели и даже не мог открыть сообщения с поздравлениями.