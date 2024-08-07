Хоккеист Иван Телегин не снял запрет на выезд дочки от певицы Пелагеи за границу

Хоккеист Иван Телегин не снял запрет на выезд дочки от Пелагеи за границу. Об этом сообщает Kp.ru.

Летом 2024 года певица пожаловалась на экс-возлюбленного в соцсетях. Как выяснилось, Иван запретил их дочке выезд за рубеж, о чем они узнали за 30 минут до вылета в Турцию. Мама артистки, Светлана Ханова, заявила, что хоккеист до сих пор не снял запрет.

«Насколько я знаю, подан иск в суд, он будет 16 августа», — сообщила Светлана.

При этом мама Пелагеи добавила, что у спортсмена также есть запрет на выезд из-за долгов по ипотеке. Кроме того, женщина подтвердила смену фамилии дочери, которая вновь стала Хановой.

Отметим, что сама певица предпочитает не комментировать конфликт с Иваном.

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