Сарик Андреасян объяснил причину успеха «Слова пацана»
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Известный режиссер Сарик Андреасян объяснил популярность сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом пишет NEWS.ru.
По мнению кинематографиста, успех шоу связан с тем, что оно соединяет все поколения.
«И еще очень важно, что это романтическая история подростков. У мальчишек и девчонок такого возраста те же переживания, и это резонирует», — отметил режиссер.
Постановщик уточнил, что рад за коллег и за отечественную киноиндустрию в целом. Андреасян подчеркнул, что еще пять лет назад было сложно представить, что российский сериал будет так популярен. Он добавил, что российское кинопроизводство обладает «невероятным качеством». Кинематографист допустил, что Россия находится в пятерке лучших стран мира по этому показателю.
Ранее Сарик Андреасян обнаружил сходство актера Никиты Кологривого с молодым Василием Шукшиным.
Также Андреасян объяснил, почему часто снимает супругу в своих проектах.