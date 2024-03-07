Сарик Андреасян объяснил причину успеха «Слова пацана»

Известный режиссер Сарик Андреасян объяснил популярность сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению кинематографиста, успех шоу связан с тем, что оно соединяет все поколения.

«И еще очень важно, что это романтическая история подростков. У мальчишек и девчонок такого возраста те же переживания, и это резонирует», — отметил режиссер.

Постановщик уточнил, что рад за коллег и за отечественную киноиндустрию в целом. Андреасян подчеркнул, что еще пять лет назад было сложно представить, что российский сериал будет так популярен. Он добавил, что российское кинопроизводство обладает «невероятным качеством». Кинематографист допустил, что Россия находится в пятерке лучших стран мира по этому показателю.

Ранее Сарик Андреасян обнаружил сходство актера Никиты Кологривого с молодым Василием Шукшиным.

Также Андреасян объяснил, почему часто снимает супругу в своих проектах.