Сарик Андреасян объяснил, почему регулярно снимает жену в своих проектах

Режиссер и продюсер Сарик Андреасян высказался об актерских способностях его супруги, актрисы Лизы Моряк. Его слова приводит NEWS.ru.

Как признался кинематографист, у его супруги имеется широкий актерский диапазон, вследствие чего он периодически снимает ее в своих проектах.

«Я хорошо знаю свою жену, у нее очень широкий актерский диапазон. И я никогда не предложу ей что-то, где она будет не к месту. Зачем ей выглядеть в дурном свете? Зачем мне как продюсеру тоже выглядеть в дурном свете?», — поделился Андреасян.

Режиссер уточнил, что давно работает в киноиндустрии, знает многих актеров и их способности. Он подчеркнул, что иногда можно и вовсе не проводить пробы, если постановщик хорошо знает о профессионализме артиста. Андреасян предположил, что, например, актеры Дмитрий Нагиев и Константин Лавроненко могут и вовсе обидеться, если пригласить их поучаствовать в кастинге.

Ранее Сарик Андреасян назвал лучшего российского актера.

Также Андреасян сообщил, что не будет работать с уехавшими из России артистами.