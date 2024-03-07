«Это же Шукшин»: режиссер Андреасян заметил сходство Кологривого с великим актером

Звезда «Слова пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый запомнился россиянам скандальными суждениями, в том числе в адрес коллег по цеху. Режиссер фильма «Онегин» Сарик Андреасян заметил, что артист похож на молодого Василия Шукшина.

Андреасян верит в талант молодого артиста, который приехал из Новосибирска покорять Москву и пробивался к своей цели несколько лет.

«Это же Шукшин, абсолютно народный герой, и понятно, почему зритель так к нему проникся: он резонирует с ребятами из соседнего двора», — рассказал Андреасян в разговоре с NEWS.ru.

В последнее время Кологривый регулярно критикует коллег. По мнению звезды сериала «Слово пацана», людям без профильного высшего образования нечего делать в кино.

29-летний Никита также заявил, что его упрекают в высокомерии люди, которые «ничего не сделали со своей жизнью». Он также признался, что наслаждается своей «звездностью», так как достиг успеха своим трудом.

Режиссер Сарик Андреасян снял сериал «Чикатило», фильмы «Онегин», «Непрощенный», «На солнце, вдоль рядов кукурузы» и другие проекты. В 2023 году режиссер рассказал о начале работы над созданием мультсериала «Манюня» по одноименной повести Наринэ Абгарян. Регулярно в проектах режиссера появляется его супруга Лиза Моряк. Андреасян рассказал об актерском диапазоне жены.