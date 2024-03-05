Режиссер Сарик Андреасян заявил, что не будет работать с Козловским, Шмыковой и Нагиевым

Режиссер Сарик Андреасян признался, что не общается с уехавшими из России артистами и не собирается сотрудничать с теми, кто решит вернуться.

Он подчеркнул, что не сделает исключение ни для Дмитрия Нагиева, ни для Варвары Шмыковой или Андрея Бурковского.

Сценарист также вспомнил, что как-то связывался с актером Данилой Козловским, чтобы выслать сценарий, но тот повел себя некрасиво.

«Один раз написал ему СМС, он мне грубо ответил. И я подумал, что это, наверное, не очень хороший человек. И все», — поделился Сарик, добавив, что высокомерных артистов, живущих в каком-то другом пространстве, люди не просто так не хотят видеть на экране.

В интервью Мадонне Мур на YouTube Андреасян также рассказал, что не хочет связываться с уехавшими, чтобы не провоцировать людей и не поймать гневные комментарии.

«Зачем? Если зритель оскорблен, то у меня нет задачи уговорить зрителя простить их, пусть Бурковский и Козловский сами уговаривают, стараются», - пояснил режиссер.

Он также добавил, что не собирается своим поведением оскорблять парней, которые воюют на фронте.

Ранее сбежавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова сообщила, что Данила Козловский и Ксения Раппопорт лишились из-за нее работы. В январе 2024 года они вместе прочли «Несерьезные рассказы» в Лондоне, а всю прибыль передали на благотворительность.