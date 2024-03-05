«Он настоящая звезда»: режиссер Сарик Андреасян назвал лучшего российского актера

Режиссер Сарик Андреасян высказал свое мнение о современных актерах в интервью журналистке Мадонне Мур на ее YouTube-канале. Более того, режиссер фильма «Онегин» назвал лучшего, на его взгляд, российского актера.

Сарик Андреасян признался, что восхищается талантом Павла Прилучного и считает его лучшим современным актером в России.

«Я считаю, что он настоящая звезда. Я больше чем уверен, что через 20 — 30 лет он по-прежнему будет звездой. Для меня это был шок, когда я открыл для себя Павла», — заявил режиссер.

По словам Сарика Андреасяна, он разглядел талант в Павле Прилучном, когда они начали вместе работать. С тех пор режиссер активно сотрудничает с актером.

«Потом мы стали плотно сотрудничать. У нас есть такой фильм „Слон“, это полный метр, полтора часа Павел в кадре играет один, это невероятного уровня актерское мастерство... Сейчас снимаем драму, и я просто восхищен, поэтому я считаю, что Паша топ», — поделился Сарик Андреасян.

Кроме того, режиссер признался, что полюбил актера Ивана Янковского после сериала «Слово пацана».

По мнению режиссера, актер должен вызывать доверие своей игрой. В числе таких он назвал Владимира Вдовиченкова и Дмитрия Нагиева, исполнившего главную роль в сериале «Чикатило» Сарика Андреасяна.

Также режиссер выделил актеров Владимира Машкова, Константина Хабенского, Евгения Цыганова и Дмитрия Лысенкова. Лучшими современными актрисами Сарик Андреасян считает свою супругу Лизу Моряк, Юлию Снигирь, Светлану Ходченкову и Любовь Аксенову.

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