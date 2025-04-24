«Самый сильный ожог в жизни»: Дайнеко получила травму перед свадьбой

Певица Виктория Дайнеко рассказала, что получила сильный ожог перед свадьбой. Артистка пожаловалась на травму в соцсети.

Весной 2025 года певица получила предложение руки и сердца и теперь активно готовится к свадьбе. Виктория уже была на примерке платья и определилась с макияжем и прической. Дайнеко решила самостоятельно сделать укладку, приближенную на ту, что будет на церемонии, однако во время процесса она получила травму.

«Больше 10 лет укладок на одну и ту же плойку, и я получила самый сильный ожог в своей жизни. Здравствуйте, волдырь! Фраза «до свадьбы заживет» не сработает. Ужас!» — пожаловалась знаменитость.

Виктория иронично назвала себя «мисс удачей».

Напомним, певица не раскрывает личность избранника и ничего о нем не рассказывает. Известно лишь то, что он геолог.

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