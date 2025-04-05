«Самый необычный разговор»: беременная Ида Галич встретилась с Конором Макгрегором в Дубае

Беременная Ида Галич познакомилась с Конором Макгрегором в Дубае.

Блогерша поделилась в своих социальных сетях кадрами, на которых она запечатлена во время случайной встречи с Конором Макгрегором на отдыхе.

На одном снимке Ида стоит в обнимку с ирландским бойцом, а на другом они общаются, сидя у бассейна. Конор погладил Галич по животу и спросил про то, кто у нее родится и когда. Он поздравил Иду и обрадовался, что ее дочь родится под знаком Льва.

Иду впечатлила беседа с бойцом. По словам блогерши, это была самая необычная беседа в ее жизни.

«Конор Макгрегор прямо сейчас в Атлантисе. Милейший. Обрадовался, что моя дочка родится львом, а я телец. Поведал, что у него два сына этого же знака. Самый необычный разговор в моей жизни. Но если я все правильно поняла», — поделилась блогерша в Telegram-канале IdaGalich.

Напомним, что совсем недавно Ида рассекретила пол ребенка и призналась, что она не будет играть свадьбу с бизнесменом Олегом Ледвичем до тех пор, пока не родится дочь.

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