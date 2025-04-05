«Начинается симфизит»: невестка Валерии рассказала о самочувствии на 9-м месяце беременности

Невестка Валерии рассказала о самочувствии на девятом месяце беременности.

Лиана Шульгина готовится во второй раз стать мамой, ведь совсем скоро у нее родится сын. Однако блогерша призналась, что с каждым днем чувствует себя все хуже и хуже.

Шульгина раскрыла, что она испытывает сильные боли в спине, из-за которых даже не может спать по ночам. Кроме того, по словам Лианы, ей пришлось снять с себя все кольца, так как у нее отекают руки. Девушке также приходится использовать компрессионные чулки и делать контрастный душ для ног перед сном.

«Честный рассказ, как чувствую себя на финальном этапе беременности. Тяжесть в ногах и отеки к вечеру стали моими постоянными спутниками. Спина и бедра напоминают о себе при любой неудобной позе, врач сказала, что начинается симфизит. Сон превратился в настоящее испытание — найти комфортное положение почти невозможно. На девятом месяце появилась изжога», — поделилась Лиана в социальных сетях.

Шульгина сообщила, что она не может дождаться встречи с малышом. Но, несмотря на свой первый опыт материнства, Лиана все же испытывает легкий страх перед вторыми родами.

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