«Хорошенькая и взбитая женщина»: Ида Галич похвасталась прессом на пятом месяце беременности

Ида Галич похвасталась прессом на пятом месяце беременности.

Блогерша продолжает делиться подробностями своего положения и показывать, как проходит жизнь будущей мамы. Ида уже не раз говорила о том, что, даже будучи беременной, не забывает про спорт и про то, что нужно держать себя в форме: она занимается йогой, стретчингом.

Кроме того, телеведущая так же соблюдает диету, из-за чего она не ест десерты и фастфуд уже почти месяц. Ида призналась, что ей пришлось взяться за питание, чтобы не повторить опыт первой беременности, когда она набрала 28 килограммов.

Галич похвасталась в личном блоге тем, что даже на 29-ой недели ей удалось сохранить стройную фигуру и даже пресс.

«Кстати, я уже почти десять кг набрала. Тут еще очень удачный ракурс. Спасибо большое за комплименты, но, честно говоря, выгляжу я, как среднестатистическая беременная, хорошенькая и взбитая женщина. У меня не 29 неделя », — показала телеведущая в Telegram-канале IdaGalich.

Ида сообщила, что ее 29-дневная аскеза на сладкую и вредную пищу подходит к концу.

Ранее мы писали о том, что Ида Галич отложила свадьбу, чтобы не быть «беременным ламантином» на торжестве.

Также сообщалось, что бременная Ида Галич устроила фотосессию в купальнике в Антарктиде.