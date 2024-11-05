«Самый элегантный цвет»: певица Зара восхитила стройной фигурой в платье

Певица Зара появилась на светском вечере в элегантном черном платье, подчеркивающем фигуру. 41-летняя звезда похвасталась стройным телом и пообщалась с журналистами на модной премии. Об этом сообщает mk.ru.

Знаменитость сфотографировали во время мероприятия, во время которого вручали награды самым стильным звездам шоу-бизнеса.

Зара была в вечернем блестящем платье в пол и выглядела элегантно. Она дополнила образ украшениями и акцентной сумочкой с жемчужинами. Ей сделали красивый макияж и укладку с кудрями.

На вопрос журналистов о выборе наряда, она ответила коротко.

«Был какой-то дресс-код? Я просто красиво оделась. Это самый элегантный цвет, подчеркивает фигуру», – с улыбкой сказала звезда.

Поклонники часто восхищаются фигурой певицы и пишут ей комплименты в соцсетях. Они отмечают, что у мамы двоих детей даже нет «выпирающего животика», который часто виден у женщин после 35 лет.

Ранее мы писали о том, что рэпер Джиган посетил с женой Оксаной Самойловой модную премию. Артисту стало жарко, поэтому он снял рубашку и показал татуировки.

Также мы писали о том, что голливудская актриса Марго Робби впервые вышла в свет после рождения сына. Она была на прогулке с мужем, его матерью и ребенком в коляске.