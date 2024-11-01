Рэпер Джиган снял рубашку и показал татуировки на стильной премии в ресторане

Рэпер Джиган снял с себя рубашку и показал татуировки на вручении премии самым стильным звездам шоу-бизнеса. Он пришел на мероприятие вместе с женой Оксаной Самойловой, которая получила статуэтку. Об этом сообщает mk.ru.

Супругу артиста признали самым стильным инфлюенсером (лидером мнений, – прим. ред.) и наградили. А вместе с Джиганом им досталась статуэтка как самой стильной паре шоу-бизнеса.

Пара прибыла на светское мероприятие в эффектных нарядах. На Оксане было белое кружевное платье, напоминающее свадебное. Изюминкой образа стало декольте. А рэпер был в черных брюках, майке и рубашке. В какой-то момент мужчине стало жарко, и он снял рубашку. Под ней оказались татуировки, которыми похвастался музыкант.

Журналисты вспомнили недавний выход певца Филиппа Киркорова, который тоже демонстрировал рисунки на теле, находясь в майке. СМИ пишут, что это был наряд, имитирующий татуировки. У Джигана же все было настоящее.

Супруги сидели за столиком с коллегами и общались с певцом Митей Фоминым. А после уехали вдвоем на черном автомобиле.

Ранее мы писали о том, что Оксана Самойлова неожиданно заговорила о разводе. Женщина заявила, что если они расстанутся с Джиганом, то детей она оставит себе.