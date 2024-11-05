34-летняя актриса Марго Робби в комбинезоне впервые вышла в свет после родов

Актриса Марго Робби впервые вышла в свет после родов. 34-летняя звезда прогуливалась с мужем Томом Акерли, его мамой и новорожденным сыном в коляске. Кадры публикует зарубежный портал Daily Mail.

Знаменитость вышла на публику в понедельник, 4 ноября. Актрису заметили на Венецианском пляже в Калифорнии. Она была в белой просторной рубашке и джинсовом комбинезоне. Марго дополнила образ красными балетками и солнцезащитными очками. Ее муж был в джинсах, черной футболке и белых кроссовках. А его родительница была в наряде в светлых тонах.

Напомним, что о материнстве актрисы стало известно на днях. Но, по предположениям СМИ, мальчик родился еще 17 октября. Роды случились раньше срока, установленного медиками.

Робби познакомилась с возлюбленным в 2013 году, когда снималась в фильме «Французская сюита». Тогда Том был помощником режиссера. Через три года пара сыграла свадьбу, но устроила тайную церемонию. Они произнесли клятвы о любви в австралийском Байрон-Бей.

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