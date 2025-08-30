«Сами знают, как им быть»: Айза прокомментировала расставание Гуфа с невестой

Айза-Лилуна Ай призналась, что расстроилась из-за расставания ее экс-супруга Гуфа с невестой.

Накануне возлюбленная рэпера сообщила в личном блоге, что они приняли решение расстаться, несмотря на подготовку к свадьбе. Девушка поблагодарила всех, кто верил в будущее их пары. Также она отметила, что в жизни все не так легко, как может показаться со стороны.

Также сам Гуф подтвердил их расставание, но не стал раскрывать детали и причины расставания.

Бывшая жена артиста призналась, что ее огорчила новость о расставании пары, так как она поддерживает общение с обоими. Блогерша успела подружиться с Разият.

«Знаю, что вам всем интересно про расставание Лехи с Раей. Я, конечно, все знаю. Я расстроилась. Общаюсь с обоими. Люблю их обоих. Но не хочу комментировать. Думаю, они сами знают, как им быть», — написала она.

