«Нарциссихи обе»: Айза считает Ларису Долину и Розу Сябитову деструктивными женщинами
© Starface.ru
Блогер Айза-Лилуна Ай резко раскритиковала Ларису Долину и Розу Сябитову. Она заявила, что не сможет понять их деструктивное поведение.
Айза опубликовала пост в своем Telegram-канале AIZA-LILUN. Она выложила ролик с участием звезды шоу «Давай поженимся», главной свахи страны Розы Сябитовой. Под ним блогер назвала телеведущую «нарциссихой». Кроме того, вместе с Сябитовой Айза отказалась понимать поведение Ларисы Долиной.
«Две деструктивные женщины нашего шоу-бизнеса, которых я просто не могу и не хочу понимать. Это Роза Сабитова и Лариса Долина. Нарциссихи обе», — написала блогерша.
Ранее бывшая супруга рэпера Гуфа высказалась в адрес Ларисы Гузеевой. Она осудила бессменную ведущую шоу на Первом канале за сотрудничество с бизнесменом, который оставил сотни человек без жилья.