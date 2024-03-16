«Самая скучная вечеринка в моей жизни»: Лолита Милявская раскрыла правду о скандальном мероприятии Ивлеевой

Вернувшаяся в медийное пространство после скандальной «голой» вечеринки Лолита Милявская рассказала, что на самом деле происходило на мероприятии блогера Насти Ивлеевой. Певица назвала «арт-выставку», которая едва не разрушила ее карьеру, самой скучной тусовкой.

«Я между гастролями настолько уставшая была, что решила все-таки один раз за год куда-то выйти. Это абсолютная правда. И когда я вышла, то приятелю сказала: „Это самая скучная вечеринка в моей жизни!“ И в процессе мы с моими возрастными друзьями, которые там были, говорили: „Боже, как скучно! Молодежь не умеет гулять. Вот мы в свое время…“ В этот момент нас щелкали, а на фото казалось, что весело», — призналась Лолита в YouTube-шоу «Повесточка».

Кроме того, артистка подчеркнула, что клуб «Мутабор», в котором состоялось мероприятие, находится на окраине Москвы. Лолита посчитала нужным уточнить этот момент, так как в СМИ неоднократно писали, что скандальная вечеринка прошла в самом сердце столицы.

Объяснила Милявская и свою выходку с ползанием на коленях. Нашумевшее видео вызвало широкий общественный резонанс, россияне осудили артистку за непристойное поведение.

«Объясню ситуацию. Это моя привычка издеваться над собой… Тем более, что я была в концертном костюме. <…> Девочки в „Мутаборе“ решили пройтись как модели, я им сказала: „Мне в 60 лет тягаться? Я за молодежью могу только ползти“. И поползла. Конечно, этот кусок нарезанный выглядел нелепо. Я себя не оправдываю ни в коем случае», — призналась певица.

Исполнительница хита «На Титанике» также добавила, что пошла на вечеринку Ивлеевой, так как ранее у нее на мероприятии познакомилась с молодым исполнителем Костой Лакостой, с которым впоследствии получилась интересная коллаборация. По словам Лолиты, она рассчитывала встретить на вечеринке новых звезд и записать дуэт.

Напомним, 20 декабря блогер Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор», которую посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Глюкоза, Ксения Собчак и другие. Все они поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После вечеринки всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее Лолита Милявская призналась, что не перестала общаться с Настей Ивлеевой, из-за которой ее карьера оказалась под угрозой.

О том, с какими последствиями столкнулась Лолита из-за скандала, а также о ее жизни после него — читайте по ссылке.