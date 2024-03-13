Лолита Милявская рассказала о своем отношении к Насте Ивлеевой после «голой» вечеринки

Карьера певицы Лолиты Милявской оказалась под угрозой после посещения скандальной «голой» вечеринки в декабре прошлого года. Однако 60-летняя артистка призналась, что не перестала общаться с организатором нашумевшего мероприятия, блогером Настей Ивлеевой.

По словам Лолиты, она продолжает поддерживать теплые отношения с экс-ведущей шоу «Орел и решка», а также общается с журналисткой Ксенией Собчак, которая также была среди гостей «арт-выставки» Ивлеевой в клубе «Мутабор».

«Могу сказать, что мы не прерывали ни на шаг человеческое отношение друг к другу. И мы очень заботливо друг к другу относимся», — приводит NEWS.ru слова Милявской.

Артистка добавила, что считает скандал и последовавшую отмену концертов «проведением Господа». Как призналась Лолита, если бы не вынужденная пауза в карьере, она бы уже попала в больницу.

«Значит, надо было. Я считаю, что со мной все закономерно. Иначе я бы лежала уже в больнице с каким-нибудь тяжелым заболеванием, потому что я была настолько выдохшаяся, мне нужен был отдых», — резюмировала Лолита.

Напомним, 20 декабря блогер Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор», которую посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Глюкоза, Ксения Собчак и другие. Все они поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После вечеринки всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

13 марта Лолита впервые после скандала посетила пресс-завтрак телеканала МУЗ-ТВ. Она вошла в список ведущих музыкальной премии, которая пройдет в Москве 14 июня. Отвечая на вопрос журналиста, Лолита призналась, что пока ничего глобального в творчестве не планирует.