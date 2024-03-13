В конце 2023 года Настя Ивлеева устроила «голую» вечеринку, которую посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан и другие звезды шоу-бизнеса. После скандального мероприятия артисты столкнулись с критикой россиян и отменой на ТВ. В отличие от Филиппа и Димы, Лолите пока не удалось вернуться к концертной деятельности. Более того, после срыва юбилейного тура артистка и вовсе заговорила о завершении карьеры. Впрочем, пока она не спешит с окончательным решением и не теряет надежды вернуться на сцену.

О том, с какими последствиями столкнулась Лолита из-за скандала, а также о ее жизни после него, — рассказывает сайт «Страсти».

Вечеринка, стоящая карьеры: как Лолита лишилась работы в России

Вечеринка Насти Ивлеевой проходила в формате Аlmost naked – «почти голые». Милявская восприняла требование к одежде, а вернее, к ее отсутствию, слишком буквально и пришла на мероприятие в белье, чулках и тонкой сетке. Фотографии певицы в этом образе довольно быстро разлетелись по Сети, и она столкнулась с критикой общественности.

Вскоре после того, как скандал стал набирать обороты, Лолита, как и многие другие, записала видеообращение к поклонникам, в котором извинилась за свое присутствие на «арт-выставке» Ивлеевой.

«Знаете, чем живой человек от мертвого отличается? Живой анализирует происходящее, понимает, делает выводы, работает над ошибками», - говорила артистка в ролике и просила поклонников отпустить ситуацию. Но не помогло.

Сначала Лолита столкнулась с тем, что ее начали вырезать из новогодних эфиров. А затем от нее стали массово отказываться организаторы корпоративов. Продюсер Сергей Дворцов оценивал денежные потери вокалистки только за конец декабря 2023 года и начало января 2024 в 7 миллионов рублей. А отмена шоу в Подмосковье стоила ей еще 22 миллионов рублей.

Ее бойкот продолжился и спустя два месяца после вечеринки. Так, один за другим отменялись выступления в регионах в рамках юбилейного тура Милявской. И в конце концов стало известно о том, что ее гастроли не состоятся вовсе.

Как реагирует Лолита на бойкот после «голой» вечеринки

Оставшись без работы, Лолита стала заниматься собой и домашними делами. В личном блоге она даже шутила, что теперь собирается быть домохозяйкой. Тем не менее, попыток вернуться на сцену она не оставляла, несмотря на старания общественников лишить ее заработков в России.

После извинений, записанных из-за участия в «голой» вечеринке, певица старалась не возвращаться к этой теме. Но из-за отсутствия концертов она все-таки выступила с новым обращением в феврале. Она адресовала его активистам, которые выступают против нее, и отметила, что, по всей видимости, «недостаточно раскаялась». Артистка также указала, что собирается заняться восстановлением храма «на одной из новых территорий России», но ее инициативу не поддержали.

Когда «арт-выставка» Ивлеевой стала причиной отмены и большого юбилейного тура, к которому Милявская готовилась около года, она и вовсе заявила, что подумывает о завершении карьеры. Исполнительница призналась, что за много лет пресытилась шоу-бизнесом и устала от него. Она отмечала, что не собирается следовать примеру некоторых коллег и уезжать за границу, так как ей никогда не хотелось работать нигде, кроме своей страны. К тому же, как подчеркивала Лолита, она запрещена в Европе.

Это были последние высказывания певицы по поводу ее бойкота. Больше она предпочитала не возвращаться к этой теме. А если и делала это, то только в шутку. Например, угрожала, что, если ее не вернут на работу, то она выйдет на улицу с секатором. Или же рассказывала о своей пенсии и помощи пенсионеркам.