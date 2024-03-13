Отмена концертов, отъезд из РФ и попытки извиниться: как Лолита живет после «голой» вечеринки
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В конце 2023 года Настя Ивлеева устроила «голую» вечеринку, которую посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан и другие звезды шоу-бизнеса. После скандального мероприятия артисты столкнулись с критикой россиян и отменой на ТВ. В отличие от Филиппа и Димы, Лолите пока не удалось вернуться к концертной деятельности. Более того, после срыва юбилейного тура артистка и вовсе заговорила о завершении карьеры. Впрочем, пока она не спешит с окончательным решением и не теряет надежды вернуться на сцену.
О том, с какими последствиями столкнулась Лолита из-за скандала, а также о ее жизни после него, — рассказывает сайт «Страсти».
Вечеринка, стоящая карьеры: как Лолита лишилась работы в России
Вечеринка Насти Ивлеевой проходила в формате Аlmost naked – «почти голые». Милявская восприняла требование к одежде, а вернее, к ее отсутствию, слишком буквально и пришла на мероприятие в белье, чулках и тонкой сетке. Фотографии певицы в этом образе довольно быстро разлетелись по Сети, и она столкнулась с критикой общественности.
Вскоре после того, как скандал стал набирать обороты, Лолита, как и многие другие, записала видеообращение к поклонникам, в котором извинилась за свое присутствие на «арт-выставке» Ивлеевой.
«Знаете, чем живой человек от мертвого отличается? Живой анализирует происходящее, понимает, делает выводы, работает над ошибками», - говорила артистка в ролике и просила поклонников отпустить ситуацию. Но не помогло.
Сначала Лолита столкнулась с тем, что ее начали вырезать из новогодних эфиров. А затем от нее стали массово отказываться организаторы корпоративов. Продюсер Сергей Дворцов оценивал денежные потери вокалистки только за конец декабря 2023 года и начало января 2024 в 7 миллионов рублей. А отмена шоу в Подмосковье стоила ей еще 22 миллионов рублей.
Ее бойкот продолжился и спустя два месяца после вечеринки. Так, один за другим отменялись выступления в регионах в рамках юбилейного тура Милявской. И в конце концов стало известно о том, что ее гастроли не состоятся вовсе.
Как реагирует Лолита на бойкот после «голой» вечеринки
Оставшись без работы, Лолита стала заниматься собой и домашними делами. В личном блоге она даже шутила, что теперь собирается быть домохозяйкой. Тем не менее, попыток вернуться на сцену она не оставляла, несмотря на старания общественников лишить ее заработков в России.
После извинений, записанных из-за участия в «голой» вечеринке, певица старалась не возвращаться к этой теме. Но из-за отсутствия концертов она все-таки выступила с новым обращением в феврале. Она адресовала его активистам, которые выступают против нее, и отметила, что, по всей видимости, «недостаточно раскаялась». Артистка также указала, что собирается заняться восстановлением храма «на одной из новых территорий России», но ее инициативу не поддержали.
Когда «арт-выставка» Ивлеевой стала причиной отмены и большого юбилейного тура, к которому Милявская готовилась около года, она и вовсе заявила, что подумывает о завершении карьеры. Исполнительница призналась, что за много лет пресытилась шоу-бизнесом и устала от него. Она отмечала, что не собирается следовать примеру некоторых коллег и уезжать за границу, так как ей никогда не хотелось работать нигде, кроме своей страны. К тому же, как подчеркивала Лолита, она запрещена в Европе.
Это были последние высказывания певицы по поводу ее бойкота. Больше она предпочитала не возвращаться к этой теме. А если и делала это, то только в шутку. Например, угрожала, что, если ее не вернут на работу, то она выйдет на улицу с секатором. Или же рассказывала о своей пенсии и помощи пенсионеркам.
Как Лолита переживает отмену: мнение психолога
Когда человек сталкивается с общественным давлением, он выбирает 3 пути реагирования: «бей», «замри», «беги». По мнению психолога Ксении Березкиной, Лолита выбрала стратегию «бей», записывая смелые видео с ответами на критику.
«По роликам, которые она выкладывала, можно было отследить, как менялось её настроение. Сначала её психика отказывалась признавать серьёзность ситуации, и Лолита уходила в отрицание. Отсюда — бойкие и резкие фразы в адрес обидчиков», — высказалась психолог.
Сейчас, чтобы облегчить свое состояние и пережить кризис, она использует 3 психологические защиты:
1.Опирается на философию стоицизма, то есть смотрит на происходящее с точки зрения нового опыта: «Не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней». Это грамотный прием, который позволяет выдерживать трудности.
2.Использует технику «заземления». В соцсети она рассказывала, что занимается домашними делами: ходит в аптеку, гуляет с мамой, посещает бассейн. Таким образом Лолита возвращает себе контроль над тем, что от нее зависит. Психика в этот момент успокаивается.
3.Обращается к юмору и самоиронии. Ситуация, в которую она попала, требует гибкости и принятия. И то, и другое можно продемонстрировать, посмеявшись над собой.
«Очевидно, что она раскаялась и хочет выйти из кризиса победителем. Лолита много раз извинилась перед теми, кого задело её поведение. Мы можем надеяться, что скоро всё уладится, и она будет радовать поклонников своим творчеством», — резюмировала эксперт.
Лолита Милявская сейчас
В феврале 2024 года Лолита сообщила об отъезде в Болгарию. В соцсети певицы появился ролик, записанный на фоне черноморского побережья. Милявская с улыбкой на лице рассуждала о новом этапе жизни и воскрешении.
«Я на всю жизнь запомнила, что обязательно в распятии присутствуют смерть и сила воскрешения. Это как у природы: каждый сезон означает рассвет, угасание и возрождение», — говорила Лолита.
Певица в очередной раз намекнула: урок, преподнесенный ей жизнью, усвоен. В конце видеообращения она спела строчку из известной песни: «Никаких больше вечеринок».
Лолита Милявская провела в Болгарии почти месяц. Прилетев в Россию, артистка начала активно вести соцсети и намекать на «возрождение». Если в начале года Лолита планировала погрузиться в домашние дела и «жить без песен», то теперь она задумалась о возвращении в шоу-бизнес. В личном блоге Милявская анонсировала выход новой песни и рассказала о съемках клипа.
«Сейчас над клипом колдуем, не можем прийти к единому мнению. Но будет весело!» — заинтриговала Милявская.
Также Лолита начала снимать ролики, в которых она высмеивает бойкот и вынужденную паузу в карьере. В одной из публикаций певица заявила, что решила воспользоваться советом СМИ и выступить в ресторане. И, действительно: Милявская спела перед официантом «Раневскую», попросив за это бесплатный обед.
«Теперь пою за еду. Решила попробовать, и прокатило. Хорошо быть пенсионеркой, все заботятся», — пошутила знаменитость.
Помимо этого, Лолита решила сменить имидж. Певица сделала новую стрижку, избавившись от образа «бабулечки». По мнению знаменитости, теперь она выглядит молодо и привлекательно.
«Нет бабули больше! Виски у меня стриженые, а эту часть я могу заправлять за уши. Возраст убирается хорошей стрижкой и фотошопом», — заявила артистка.
Своими действиями певица намекает: ее рано списывать со счетов. И, кажется, Лолите, как и Филиппу Киркорову, удалось добиться прощения. В середине марта Лолита впервые за 2,5 месяца вышла в свет. Она стала гостьей пресс-завтрака, во время которого ее объявили ведущей «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение». По словам Милявской, она польщена предоставленной возможностью.
«Я была 2,5 месяца без работы. Мой лексикон потерян. Я польщена такой честью. В последнее время я работала за еду. Я привыкла стричь кусты, не знаю, как у меня получится «постричь» микрофон. Буду заниматься сценической речью. Обещаю, что буду скучна, противна, омерзительна, как этого и требует «Премия»», — рассказала Лолита корреспонденту сайта «Страсти».
Лолита добавила, что боится срыва назначения из-за жалоб активистов.
«Не знаю, реально ли я стану ведущей, не получится ли так, что вдруг кто-нибудь напишет письмо и скажет: «Уберите бабушку со сцены». И это меня не обидит, потому что я согласна быть зрителем на своей лавочке у себя дома», — резюмировала знаменитость.
Что будет дальше с карьерой Лолиты: мнение концертного директора
Концертный директор Ольга Оркина сообщила, что до бойкота у Милявской был высокий гонорар. Только за одно выступление она могла заработать до 4,5 млн рублей, а в ее райдере были прописаны люкс-номера и машины бизнес-класса. Эксперт убеждена: скандал с «голой» вечеринкой никак не повлияет на ее дальнейший заработок.
«Ее гонорар не изменится. Люди ждут Лолиту, значит, и организаторы тоже. Платить будут так же, как и платили. Посмотрите, Анна Асти вышла на сцену и собрала много людей», — высказалась Ольга. Сравнив ситуации Милявской и Киркорова, Оркина пришла к выводу: у Филиппа было больше возможностей для быстрого возвращения «в обойму».
«У неё не было таких проектов и возможностей, как у Филиппа Киркорова, которые позволили ему быстро вернуться «в обойму». Например, в шоу «Маска» он был ключевым членом жюри и смог воспользоваться своими связями, которых нет у Лолиты. Очевидно, что за Филиппа кто-то вступился», — резюмировала концертный директор.