«Самая позорная в мире»: Тина Канделаки показала облезлые медали парижской Олимпиады

Директор ТНТ и телеведущая Тина Канделаки показала медаль Олимпиады в Париже и назвала награду куском пластикового мусора из помойки. По ее словам, спортсмены жалуются на внешний вид наград и массово просят их заменить.

«Самая позорная в мире парижская Олимпиада никак не хочет уйти в историю. Казалось бы, лимит на скандалы полностью исчерпан, но нет, французы отличились по полной. Получившие медали спортсмены массово требуют их заменить, потому что с наград стирается лак, и они выглядят как кусок пластикового мусора из помойки», - написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Она рекомендовала спортсменам, получившим награды на Олимпиаде в Париже, спрятать их подальше и никому не рассказывать о том, что участвовали в этом «позорном действе».