«Куда смотрят феминистки?»: Маргарита Симоньян назвала Олимпийские игры во Франции омерзением

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала нынешние Олимпийские игры во Франции омерзением. Журналистка в шоке от того, что боксер-трансгендер* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) из Алжира избивает своих соперниц, а мировое женское сообщество при этом молчит.

Главред выступила в студии программы Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. Видео своего спича она опубликовала в Telegram-канале Маргарита Симоньян.

Так, журналистка выразила недоумение из-за того, что мировая женская общественность легко сносит издевательства над спортсменками ОИ. Никто из феминисток не вступился за боксерш, которых избивает на ринге трансгендер*.

«Самое большое омерзение — это Олимпиада. Несчастная итальянка, которую чуть не угробил боксер, естественно мужик по всем тестам и анализам. Она плачет и кричит, что ей больно. У меня в связи с этим только один вопрос: почему эта фраза не стал новым лозунгом, как Metoo или Black lives matter? Куда смотрят феминистки, ау», — заявила журналистка.

Ранее сообщалось, что боксерша-трансгендер* из Тайваня победила соперницу на Олимпиаде. Поверженная спортсменка ушла в слезах.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ