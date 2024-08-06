Питание спортсменов заметно хуже, чем на Играх в Токио: участников Олимпиады в Париже накормили червями

Участники Олимпийских игр во Франции пожаловались на питание, которое предоставляют организаторы. Так, британскому пловцу Адаму Пити в еде попались черви.

Спортсмен поделился неприятным инцидентом в беседе с The Daily Mail. По его словам, питание в Париже значительно хуже, чем оно было на Играх в Рио-де-Жанейро или Токио. Меню, например, недостаточно разнообразное, а у раздач вечно собираются очереди.

А один раз Пити попались в еде черви. Англичанам даже пришлось организовать приезд повара для своих спортсменов. Другой возможности получить полезное и безопасное питание не было.

«Питание в целом недостаточно хорошее для того уровня, которого ожидают от спортсменов. Мы должны выложиться по полной. Мне нравится рыба, а люди находят в ней червей», — сказал пловец.

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