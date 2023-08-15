«Сам придумал проблему»: известно, почему Вайкуле прекратила общение с Крутым

Певица Лайма Вайкуле считает, что Игорь Крутой виноват в их давнем конфликте. Знаменитость поделилась откровением в эфире шоу «И грянул Грэм».

8 лет назад между артисткой и композитором произошел конфликт, из-за которого они до сих пор не общаются. Дело в том, что в 2015 году Вайкуле провела свой фестиваль в Юрмале, который по формату был похож на музыкальный конкурс Крутого. Кроме того, исполнительница хита «Листья желтые» назначала те же даты для мероприятия, что и композитор. Игорь воспринял подобный поступок за предательство, и после этого общение знаменитостей прекратилось.

В новом интервью Вайкуле отказалась признавать свою вину. Более того, она отметила, что предлагала Крутому сделать фестиваль совместно. Вот почему Лайма считает, что не причинила бывшему приятелю никакого вреда.

«Игорь сам придумал проблему, сам обиделся. Он так решил, не хочу навязываться кому-то», — цитирует StarHit высказывание певицы из эфира шоу.

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