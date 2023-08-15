Продюсер Андрей Разин сообщил, что Пугачева неоднократно признавалась ему в любви

Продюсер Андрей Разин сообщил, что Алла Пугачева неоднократно признавалась ему в любви. Об этом информирует издание The Voice.

По словам продюсера, у них с певицей были «разные ситуации». Знаменитости неоднократно встречались, признавались друг другу в любви. Разин даже «дарил ей дорогие подарки» и гостил у артистки на даче. Андрей не отрицает, что между ним и Пугачевой случались ссоры. Но, несмотря на это, они всегда «были на равных».

Также продюсер прокомментировал нынешний брак Аллы Борисовны. По мнению Разина, супруг певицы сделал все для того, чтобы она была счастлива.

«Низкий тебе поклон за то, что ты появился в ее жизни и что оберегаешь нашу великую легенду», — резюмировал Андрей.

Ранее мы писали о том, что 74-летняя певица Алла Пугачева вновь обратилась к россиянам и назвала их врунами. Подробности смотрите в этой статье.

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