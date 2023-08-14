Певица Лайма Вайкуле рассказала о поведении Раймонда Паулса после смерти жены. Знаменитость поделилась откровением в эфире шоу «И грянул Грэм».

В августе 2023 года автор хита «Листья желтые» потерял супругу. Перенеся операцию на ноге, Светлана Епифанова не смогла отойти от наркоза. По словам Лаймы, избранница была для Паулса музой, вот почему после ее смерти он замкнулся в себе. Композитор решил пережить утрату в одиночестве.

«Он никому ничего не говорит. Даже когда будут похороны, а, может, они уже были. Это в его стиле — погрустить без публики», — цитирует The Voice высказывание Вайкуле из нового интервью.

Также певица добавила: она сожалеет о том, что не успела встретиться с Епифановой до ее смерти. Произошедшая ситуация заставила Лайму сделать важный вывод: «Нельзя ничего в этой жизни откладывать».

Напомним, за несколько дней до смерти Светлана Епифанова упала у себя дома. В этот момент у нее в гостях находилась Алла Пугачева, которая настояла на том, чтобы она отправилась к врачам. В медицинском учреждении у супруги композитора диагностировали перелом ноги.

Ранее певица Лайма Вайкуле поддержала Аллу Пугачеву и опровергла слухи о ее забвении. Подробности смотрите в этой статье.