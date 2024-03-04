«Сам попался»: Дима Билан пострадал из-за мошенников

Певец Дима Билан рассказал, как мошенники от его имени обманывают людей на деньги. Преступники смогли развести друга артиста на 400 тысяч рублей. Об этом сообщает mk.ru.

Шокированный исполнитель до сих пор не может оставить без эмоций случившееся. Он рассказал, что его другу пришло сообщение с просьбой перевести денежные средства. Мошенники писали якобы от лица Билана, и он поверил.

«Я, конечно, когда все вскрылось, сказал: «Может быть, тебя поддержать. Но человек принципиально сказал: «Нет, я сам попался, сам отверчусь», – поделился артист.

Дима предупреждает, что мошенники стали настолько искусными, что порой сложно определить, кто стоит за полученными сообщениями. Поэтому он призывает всех сохранять бдительность и не переводить деньги, не удостоверившись в подлинности просьбы.

Кроме того, артист рассказал, что старается не занимать в долг. Он много работает и собирает аншлаги на концертах, поэтому не нуждается в финансовой помощи от других.

Ранее мы писали о том, что певец Дима Билан высказался о своем отношении к звездным детям на конкурсах. Исполнитель прокомментировал участие популярных наследников в «Новой Фабрике звезд».

Кроме того, артист рассказал об изучении новой философии. Билан отметил, что даже умеет стоять на гвоздях. Также он отметил, что в детстве он много времени проводил в компании цыган и выучил их язык.