«Это очень полезно»: Дима Билан рассказал об изучении новой философии

Популярный певец Дима Билан заявил о начале изучения новой философии и умении стоять на гвоздях. Об этом пишет Kp.ru.

«Стоицизм изучал в последнее время. Новая философия, она, в принципе, достаточно старая, идет из Греции. Очень крутая философия, русская абсолютно. На иголках стоял. Это очень полезно, кстати», - поделился музыкант.

Исполнитель отметил, что предпочитает стоять на железных иглах. Он также пояснил, что в случае каких-либо проблем с организмом, например, с опорно-двигательной системой, необходимо проверить ноги. Артист добавил, что ноги являются основой организма.

Кроме того, звезда высказался об инфоцыганах. По словам Билана, ему не нравится, когда «продавцов воздуха» так называют, поскольку в детстве он много времени проводил в компании цыган.

«Я их учил танцевать, они меня тоже учили, чему-то не очень хорошему. Это мои друзья, я даже цыганский язык знал. Поэтому данное название может их обидеть», — рассказал певец.

В то же время музыкант предпочел воздержаться от ответа на вопрос об отношении к Елене Блиновской и другим инфобизнесменам.

Ранее Дима Билан рассказал о своем отношении к звездным детям на конкурсах.