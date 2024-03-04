Дима Билан высказался о своем отношении к звездным детям на конкурсах
© Tarakanov Vadim/East News
Дима Билан поддержал участие детей знаменитостей на шоу «Новая Фабрика звезд». Об этом сообщает Kp.ru.
Певец Дима Билан впервые за долгое время появился на красной дорожке — он ответил на вопросы журналистов, которые посетили концерт «О чем поют 8 марта».
Среди актуальных тем было обсуждение того, должны ли звездные дети участвовать наравне с остальными в конкурсах талантов. Напомним, недавно стало известно, что в «Новую Фабрику звезд» прошли сразу четверо наследников знаменитостей.
По мнению Билана, в этом нет ничего плохого.
«По-моему, это здорово. Преемственность это круто. В принципе, в хорошем смысле, если человек талантливый, то он покажет свой талант, если не талантливый, то не покажет», — объяснил он.
Кроме того, жизнь у детей знаменитостей бывает гораздо сложнее, чем можно представить, рассказал певец.
«Если человек известный, то это не значит, что все у него просто. Зачастую бывают очень сложные пути у известных детей, и я это тоже наблюдал», — добавил он.
Ранее мы писали о том, что Сергей Шнуров взял в свою команду на «Новой Фабрике звезд» сына Тины Канделаки.