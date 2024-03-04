Дима Билан высказался о своем отношении к звездным детям на конкурсах

Дима Билан поддержал участие детей знаменитостей на шоу «Новая Фабрика звезд». Об этом сообщает Kp.ru.

Певец Дима Билан впервые за долгое время появился на красной дорожке — он ответил на вопросы журналистов, которые посетили концерт «О чем поют 8 марта».

Среди актуальных тем было обсуждение того, должны ли звездные дети участвовать наравне с остальными в конкурсах талантов. Напомним, недавно стало известно, что в «Новую Фабрику звезд» прошли сразу четверо наследников знаменитостей.

По мнению Билана, в этом нет ничего плохого.

«По-моему, это здорово. Преемственность это круто. В принципе, в хорошем смысле, если человек талантливый, то он покажет свой талант, если не талантливый, то не покажет», — объяснил он.

Кроме того, жизнь у детей знаменитостей бывает гораздо сложнее, чем можно представить, рассказал певец.

«Если человек известный, то это не значит, что все у него просто. Зачастую бывают очень сложные пути у известных детей, и я это тоже наблюдал», — добавил он.

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