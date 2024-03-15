«Сам организовал»: Киркоров заговорил о разводе с Пугачевой

Филипп Киркоров вспомнил, как устроил вечеринку в честь развода с Аллой Пугачевой. Об этом стало известно в эфире шоу «Это нормально?».

В новом выпуске передачи Киркоров заговорил о разводе с Пугачевой. Как выяснилось, экс-супруги решили сделать из этого события праздник. Они поехали в «хороший ресторан» и «мило» провели время.

«Я сам организовал вечеринку в честь развода. Мы развелись в День театра, так совпало. Поехали отмечать в хороший ресторан. Бывшая жена была, вместе отмечали», — рассказал Филипп.

По словам певца, в тот день они решили красиво завершить их историю. Они много шутили и делились воспоминаниями.

Также в эфире шоу Киркоров признался, что хочет вновь влюбиться и обрести счастье. Однако для начала ему нужно полюбить себя.

«Если не полюбишь себя, ничего не получится», — резюмировал артист.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, как изменилась жизнь Филиппа Киркорова после участия в «голой» вечеринке. Подробности читайте в этом материале.

Также сообщалось о том, что ведущая Лариса Гузеева улетела в Израиль и вышла на связь в инвалидной коляске.