Ведущая Лариса Гузеева улетела в Израиль и вышла на связь в инвалидной коляске

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева сообщила, что улетела на несколько дней в Израиль. При этом актриса вышла на связь в инвалидной коляске – она вынуждена передвигаться таким образом из-за сломанной ноги.

Подробностями Гузеева поделилась в соцсетях.

«Друзья мои, я прилетела в Израиль на несколько дней. Несмотря на то, что я со сломанной ногой, но как же, я купила билет, все оплатила», - поделилась Гузеева.

Поехать в Израиль перед Пасхой было ее мечтой. Гузеева планирует посетить храм Гроба Господня. Она довольна, что все получилось, несмотря на трудности.

«Сейчас я гуляю по набережной вот на такой штуке (показала на инвалидную колсяку – прим.). Все будет хорошо», - сказала ведущая и добавила, что «бывает всякое». Гузеева призвала беречь ноги и руки, отметив, что «они у нас не казенные».