passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 марта 2024, 22:45
1 мин.

Ведущая Лариса Гузеева улетела в Израиль и вышла на связь в инвалидной коляске

Ведущая Лариса Гузеева улетела в Израиль и вышла на связь в инвалидной коляске

© Komsomolskaya Pravda/East News

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева сообщила, что улетела на несколько дней в Израиль. При этом актриса вышла на связь в инвалидной коляске – она вынуждена передвигаться таким образом из-за сломанной ноги.

Подробностями Гузеева поделилась в соцсетях.

«Друзья мои, я прилетела в Израиль на несколько дней. Несмотря на то, что я со сломанной ногой, но как же, я купила билет, все оплатила», - поделилась Гузеева.

Поехать в Израиль перед Пасхой было ее мечтой. Гузеева планирует посетить храм Гроба Господня. Она довольна, что все получилось, несмотря на трудности.

«Сейчас я гуляю по набережной вот на такой штуке (показала на инвалидную колсяку – прим.). Все будет хорошо», - сказала ведущая и добавила, что «бывает всякое». Гузеева призвала беречь ноги и руки, отметив, что «они у нас не казенные».

Скриншот видео со страницы Ларисы Гузеевой

Скриншот видео со страницы Ларисы Гузеевой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Также она обратила внимание на купающихся россиян в Израиле.

«И знаете, что удивительно, купаются люди, а холод собачий. Как только в ледяную воду не страшно кому заходить, это наши все. Потому что мы не боимся холодов и морозов. Мы вообще ничего не боимся», - заключила ведущая.

Ранее она рассказывала, что неделю проходила со сломанной ногой. Актриса боялась обращаться к врачу и назвала себя «дурной бабой».

Источник фото:Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Лариса Гузеева
ведущая
Давай поженимся