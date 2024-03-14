Ведущая Лариса Гузеева улетела в Израиль и вышла на связь в инвалидной коляске
© Komsomolskaya Pravda/East News
Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева сообщила, что улетела на несколько дней в Израиль. При этом актриса вышла на связь в инвалидной коляске – она вынуждена передвигаться таким образом из-за сломанной ноги.
Подробностями Гузеева поделилась в соцсетях.
«Друзья мои, я прилетела в Израиль на несколько дней. Несмотря на то, что я со сломанной ногой, но как же, я купила билет, все оплатила», - поделилась Гузеева.
Поехать в Израиль перед Пасхой было ее мечтой. Гузеева планирует посетить храм Гроба Господня. Она довольна, что все получилось, несмотря на трудности.
«Сейчас я гуляю по набережной вот на такой штуке (показала на инвалидную колсяку – прим.). Все будет хорошо», - сказала ведущая и добавила, что «бывает всякое». Гузеева призвала беречь ноги и руки, отметив, что «они у нас не казенные».
Также она обратила внимание на купающихся россиян в Израиле.
«И знаете, что удивительно, купаются люди, а холод собачий. Как только в ледяную воду не страшно кому заходить, это наши все. Потому что мы не боимся холодов и морозов. Мы вообще ничего не боимся», - заключила ведущая.
Ранее она рассказывала, что неделю проходила со сломанной ногой. Актриса боялась обращаться к врачу и назвала себя «дурной бабой».