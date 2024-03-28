Садальский высказался о поведении Дмитрия Назарова и Максима Галкина*

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский поделился мнением о поведении актера Дмитрия Назарова и юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), которые уехали из России после начала СВО. Его слова приводит aif.ru.

Как признался Садальский, он до последнего будет защищать Россию, поскольку эта страна «дала ему все». Актер подчеркнул, что не желает быть «неблагодарной свиньей».

Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» также отметил, что из-за профессиональной этики не хочет комментировать высказывания Назарова. Он подчеркнул, что в прошлом тот был «фантастическим артистом». При этом Садальский не постеснялся публично осудить Галкина*, уточнив, что комик не является его коллегой.

«Дима – это Дима, я – это я. Назарова я не обсуждаю, он мой коллега. Я коллег не обсуждаю. А вот Галкин – не коллега, он х...», – заявил актер.

Ранее Станислав Садальский выступил против идеи признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом.

Также Садальский раскритиковал уехавшую на Украину оперную певицу Марию Максакову** (признана иноагентом на территории РФ).

*(признан иноагентом на территории РФ)