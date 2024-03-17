«Глумится над матерью»: Станислав Садальский объявил Марию Максакову* предателем

Актер Станислав Садальский ответил уехавшей на Украину оперной певице Марии Максаковой* (признана иноагентом на территории РФ), которая ранее переадресовала ему оскорбительные слова Аллы Пугачевой о певце Стасе Михайлове.

«Что я могу сказать об этом дурочке?» - написал Садальский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что летом посетил музыкальный театр Геликон-опера, где когда-то в спектакле «Императрица» Максакова* пела партию Екатерины. Садальский признал, что сбежавшая из России артистка действительно хорошая певица.

Актер с грустью констатировал, что Мария* добровольно лишилась профессии, родной страны, детей и друзей.

«Глумится над матерью, которую я безмерно уважаю. И кто она после этого? Предатель», — констатировал Садальский.

Актер много лет дружил со звездой театра и кино Людмилой Максаковой. Актриса публично отреклась от Марии*, когда та в 2016 году уехала на Украину вслед за мужем, экс-депутатом Денисом Вороненковым.

Ранее Максакова* высказала свое мнение о нашумевшем видеообращении Аллы Пугачевой к Стасу Михайлову. В нем она нецензурно обозвала артиста и публично посмеялась над ним. По словам певицы, это высказывание Пугачевой ей понравилось, поэтому она хотела бы переадресовать его другому артисту по имени Стас.

*Признана иностранным агентом на территории России