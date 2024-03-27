Садальский вступился за Пугачеву и предложил обсуждать депутатов

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский прокомментировал возможное признание певицы Аллы Пугачевой иноагентом. Его слова приводит Газета.Ru.

По мнению актера, начать следует с депутатов, «которые обворовали страну», а не с артистки.

«Я все время говорю, давайте начнем с депутатов, которые обворовали страну. Давайте начнем. Что прицепились к Пугачевой? Там миллиарды украдены, про это молчат, а Пугачеву пинают и пинают», - поделился Садальский.

Артист также предположил, что Примадонну «пинают», поскольку это безопасно, а критика депутатов может привести к негативным последствиям.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил признать Аллу Пугачеву иноагентом. По его мнению, Примадонну нужно причислить к числу иностранных агентов из-за ее критики СВО, а также из-за поддержки своего мужа Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ).

Позднее актер Юрий Назаров поддержал призыв признать Примадонну иноагентом.